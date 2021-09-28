İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli şahsa yönelik Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

2863 sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde tespit edilen şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.