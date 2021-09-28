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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:54

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Adresleri tespit edilen 12 şüpheliden, Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde olduğu tespit edilen 10’u gözaltına gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli şahsa yönelik Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

2863 sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde tespit edilen şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
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