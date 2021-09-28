İstanbul’un trafik çilesi her gün artıyor! Yoğunluk yüzde 74’ü gördü

HEM TRAFİKTE HEM TOPLU ULAŞIMDA ANORMAL BİR ARTIŞ YAŞANDI

Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih etmesi ve okulların başlaması ile velilerin özel araçları ile yola çıkması İstanbul trafiğinin her gün artmasına neden oluyor. Uzmanlar Pandemiden sonra Okulların açılması ile birlikte trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını kaydettiler.