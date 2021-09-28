İstanbul’un trafik çilesi her gün artıyor! Yoğunluk yüzde 74’ü gördü

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oluyor.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle İstanbul trafiğinin sabahları ve akşam saatleri kilitlenmesine neden oldu.
HEM TRAFİKTE HEM TOPLU ULAŞIMDA ANORMAL BİR ARTIŞ YAŞANDI
Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih etmesi ve okulların başlaması ile velilerin özel araçları ile yola çıkması İstanbul trafiğinin her gün artmasına neden oluyor. Uzmanlar Pandemiden sonra Okulların açılması ile birlikte trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını kaydettiler.
YOĞUNLUK YÜZDE 74'E KADAR ÇIKTI
Üniversitelerin açılması ile bu trafik yoğunluğunun daha da artış görüleceğini belirten uzmanlar 16 milyon insanın yaşadığı 15 milyon turistingeldiği İstanbul'datrafik sorunun her geçen gün artarak devam edeceği kaydedildi. Okulların açılmasından sonra trafiğin her saban ve akşam saatlerinde yüzde 55-60'a yükseldiğini Üniversitelilerin İstanbul'a gelmesi ile trafikteki yoğunluğun yüzde 74'lere çıktığı gözlendi.