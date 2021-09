İşte Bağcılar’ın okuduğu kitaplar

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi 33 bin 812 kişilik üye sayısıyla İstanbul'da 3'üncü sırada yer alıyor. 1-75 yaş arasındaki üyelerden 19 bin 703'ü kadın, 14 bin 109'u ise erkekten oluşuyor. Alanında öncü ödülü almış olan kütüphanede ders çalışma alanı, etüt salonu, genel koleksiyon bölümü, süreli yayın bölümü, çocuk kütüphanesi, bilgi erişim merkezi bulunuyor. Kütüphanede Bilge Kadın Platformu, Kitapla Buluşma Yaşamla Tanışma Kulübü de etkin olarak faaliyet gösteriyor. Annelerin çocuklarıyla kitap okuyabildiği çocuk kütüphanesinde 3-10 yaş grubu minikler, masal saatleri başta olmak üzere birçok aktiviteye katılabiliyor.





İLGİNÇ SONUÇLARA ULAŞILDI



Günün her saati dolu olan kütüphaneye kimi kitap okumak için kimi sınava hazırlanmak kimi de gazete okumak için geliyor. 41 bin 68 kitabın bulunduğu kütüphaneden ödünç kitap alan kişilerin kayıtları üzerinden yapılan bir araştırmada hangi türde kitap okunduğu bilgisine ulaşıldı. Yaş ve eğitim kategorilerine göre yapılan incelemede ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre; ilkokul ve ortaokul öğrencileri macera ve bilim kurgu kitaplarını tercih ediyor. Liseliler ve üniversiteye hazırlanan gençler, Türk ve Dünya Klasikleri, kişisel gelişim, tarih ve macera temalı kitaplara ilgi duyuyor. Yetişkinler ise Türk ve Dünya klasiklerinin yanında öykü, tarih, biyografi içerikli kitapları seçiyor. Minikler de ise resimli ilk okuma kitapları revaçta.



OKUMAK BİR AŞK KİTAP DA EN GÜZEL SEVGİLİ



Bağcılar'da her yaştan vatandaşın okumaya ilgi duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Okuma sevdalısı çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar haline dönüştürdük. Şu anda 41 bin 68 kitaptan oluşan zengin bir kütüphaneye sahibiz. Bu kültür yuvalarının gün içinde her saat dolu olması yarınlarımız adına bizi sevindiriyor. Okumak bir aşk ve kitap da en güzel sevgili. Herkesi de kitap okuma alışkanlığı kazanmaya davet ediyorum. İnşallah ilçemize, içerisinde tiyatro salonu da bulunan modern bir şehir kütüphanesi kazandıracağız" dedi. Öte yandan kütüphanede sosyal sorumluluk projeleri de yürütülüyor.