İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ’ye dev darbe

Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 180 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 173'ünün muvazzaf, 603'ünün ise muvazzaf olmayan asker olduğu, 434'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden bin 399'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 434 şüpheli faydalı itirafçı oldu. 943 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları, kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin ölçülü olması, mükerrer soruşturma ve sağlık durumu gibi nedenlerden dolayı adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Firari 285 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.