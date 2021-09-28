İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ’ye dev darbe

Giriş Tarihi: 28.9.2021 20:42 Son Güncelleme: 28.9.2021 20:42

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son iki yılda yapılan 21 operasyonda 3 bin 180 asker örgüt mensubu deşifre edildi. Bunlardan bin 399’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 434’ü ise faydalı itirafçı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 21 operasyon düzenledi.

Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 180 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 173'ünün muvazzaf, 603'ünün ise muvazzaf olmayan asker olduğu, 434'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.