Jandarmadan yorgun mermi klibi! Mutlu günler üzüntüye dönüşmesin

Jandarma Genel Komutanlığı, düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullananlara karşı uyarı yaptı. Bu çerçevede Jandarma, düğünlerde silah atma alışkanlığını minimuma indirmek için çalışma başlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Hiçbir mermi havada kalmaz" sloganıyla hazırlanan klibi paylaşarak, düğündeki misafirlere uyarılarda bulundu.

HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM

Düğünlerde silah kullanmanın mutlu günleri üzüntüye dönüştüreceği konusunda yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "İnsanların mutlu gününde sözde eğlence amacıyla havaya atılan her fişek mutlaka yere düşecektir. Yorgun mermilerin en mutlu günleri üzüntüye çevirmemesi için lütfen silahla eğlenceye hep birlikte DUR diyelim"