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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Katar’dan afetzedelere 265 milyon lira destek

Katar’dan afetzedelere 265 milyon lira destek
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nin 265 milyon lira bağış yaptığını bildirdi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duyuruldu. Paylaşımda, "Bugün (dün) 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.
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Katar’dan afetzedelere 265 milyon lira destek
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