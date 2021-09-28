Kendisine yardıma gelen bekçilere ateş açtı!

Aracında çok sayıda içki şişesi bulunan Toker'in kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi gibi suç kayıtlarının olduğu belirtildi.



Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesinde meydana geldi. Mahallede devriye atan çarşı mahalle bekçileri A.A. (28) ve H.E. (26), yol ortasında çalışır vaziyette duran ve içerisinden yüksek müzik sesi gelen 42 AFN ... plakalı araç içerisindeki yarı baygın haldeki şahsa yardım etmek üzere aracın yanına gitti.

Bekçileri karşısında gören şahıs aracından inerek belinden çıkardığı tabancasını ateş etmeye hazır hale getirerek kaçmaya başladı. Bekçiler, bir yandan kaçıp bir yandan da kendilerine doğru ateş eden şahsı durdurmak için havaya doğru 4 el uyarı ateşinde bulundu. Tüm uyarılara rağmen bekçilere doğru 3 el ateş eden şahıs, H.E.'nin silahından çıkan kurşunun yerden sekip, koltuk altına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonucu Mehmet Toker'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Alkollü olduğu ve aracında da çok sayıda içki şişesi bulunduğu öğrenilen Mehmet Toker'in kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi gibi suç kayıtlarının olduğu belirtildi.



Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Toker'e ait ruhsatsız 7.65 tabancanın namlusunda ve şarjöründe atışa hazır mermi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A. ve H.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.