Kocaeli’nin haftalık korona karnesi belli oldu!

Kocaeli Valiliği 20 Eylül ile 27 Eylül 2021 tarihleri arasında, Kocaeli genelinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan denetimler ve verilen hizmetlere ait rakamları, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada son 1 haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 5 bin 140 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağını ihlal eden 20 kişiye idari ve 2 kişiye de adli işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 778 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği 17 bin 12 iş yerinin, 10 bin 172 kez denetlendiği ifade edildi. Ayıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER gibi ) iletişim hatları üzerinden vatandaşlar tarafından iletilen 85 talep yerine getirilirken, Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 58 bin 598 araç ile 71 bin 99 kişinin sorgulandığı öğrenildi