Komşu’da 5.8’lik panik

YUNANISTAN'IN Girit Adası
'nda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü
, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası en büyüğü 4.6 şiddetinde olan en az 9 artçı sarsıntı yaşandı. Girit
'teki Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias Kilisesi
sarsıntı nedeniyle yıkıldı. Kilisedeki bakım çalışmalarında görevli bir kişi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgede bazı yapıların yıkıldığı ve 9 yaralı olduğu aktarıldı. Bölgede okullar tatil edildi. DIŞ HABERLER