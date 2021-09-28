Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Komşu’da 5.8’lik panik
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Komşu’da 5.8’lik panik

Komşu’da 5.8’lik panik
YUNANISTAN'IN Girit Adası'nda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası en büyüğü 4.6 şiddetinde olan en az 9 artçı sarsıntı yaşandı. Girit'teki Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias Kilisesi sarsıntı nedeniyle yıkıldı. Kilisedeki bakım çalışmalarında görevli bir kişi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgede bazı yapıların yıkıldığı ve 9 yaralı olduğu aktarıldı. Bölgede okullar tatil edildi. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Komşu’da 5.8’lik panik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA