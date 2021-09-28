Makaronda tarihi rekor

Adana'da polis, kaçak bir makaron fabrikasını deşifre etti; yapılan şok baskında piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 300 bin lira olan tam 263 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirdi; 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen bu miktar, Türkiye genelinde 2020 yılında yakalanan toplam 250 milyon adet makaron rakamını geçtiği ve yeni bir rekor olduğu öğrenildi.
263.4 MİLYON MAKARON
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde kaçak makaron fabrikasını deşifre etti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Fabrika ve depolarında yapılan aramalarda da; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 300 bin lira olan toplam 263 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
REKOR EGALE EDİLDİ
Böylece Adana Emniyet Müdürlüğü, tek seferde ele geçirilen makaron miktarında kendi rekorunu egale etmiş oldu. Polis, geçtiğimiz Ağustos ayında da yine aynı mahalledeki iki farklı depoya eş zamanlı şok baskın düzenlemiş; toplam 105 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirmişti. Bu sayının da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulanmıştı.
TÜRKİYE GENELİNDEN FAZLA
Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından ele geçirilen toplam 263 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaronun, 2020 yılında Türkiye genelinde yakalanan 250 milyon adet makaron sayısını da geçtiği vurgulandı.
Bu arada son yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki sorgusu sürerken, zanlıların makaron üretimi için gerekli başvuruyu yaptığı, ancak onay çıkmadan üretime başladıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.