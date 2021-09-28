Makaronda tarihi rekor

Adana'da polis, kaçak bir makaron fabrikasını deşifre etti; yapılan şok baskında piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 300 bin lira olan tam 263 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirdi; 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen bu miktar, Türkiye genelinde 2020 yılında yakalanan toplam 250 milyon adet makaron rakamını geçtiği ve yeni bir rekor olduğu öğrenildi.