Mersin sahillerinde müsilaj tehdidi

Mersin
, 321 kilometrelik sahil şeridiyle müsilaj açısından riskli illerin başında geliyor. Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayaş, geçen aylarda Marmara Denizi
'nde büyük bir çevre sorununa neden olan müsilajın Mersin'de de özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturma potansiyeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Deniz Ayaş, "Özellikle sonbahar ya da ilkbahar başlarında planktonik canlı gurupları sayılarını artırarak doğal bir bileşik olan müsilajı oluşturuyorlar. Ciddi problemlere yol açabilir. Örneğin Silifke
ve Anamur
arasındaki bulunan koylarda müsilaja rastlanmaktadır" dedi.