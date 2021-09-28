Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mersin sahillerinde müsilaj tehdidi
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Mersin sahillerinde müsilaj tehdidi

BEKİR COŞKUN
Mersin sahillerinde müsilaj tehdidi
Mersin, 321 kilometrelik sahil şeridiyle müsilaj açısından riskli illerin başında geliyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayaş, geçen aylarda Marmara Denizi'nde büyük bir çevre sorununa neden olan müsilajın Mersin'de de özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturma potansiyeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Deniz Ayaş, "Özellikle sonbahar ya da ilkbahar başlarında planktonik canlı gurupları sayılarını artırarak doğal bir bileşik olan müsilajı oluşturuyorlar. Ciddi problemlere yol açabilir. Örneğin Silifke ve Anamur arasındaki bulunan koylarda müsilaja rastlanmaktadır" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin sahillerinde müsilaj tehdidi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA