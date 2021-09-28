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Giriş Tarihi: 28.9.2021 12:16 Son Güncelleme: 28.9.2021 12:19

MSB heyecanlandıran görüntüleri paylaştı: İlk kez birlikte uçtular

MSB heyecanlandıran görüntüleri paylaştı: İlk kez birlikte uçtular

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16’nın görüntülerini paylaştı. MSB, heyecanlandıran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16'nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim."

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MSB heyecanlandıran görüntüleri paylaştı: İlk kez birlikte uçtular
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