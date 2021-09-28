MSB heyecanlandıran görüntüleri paylaştı: İlk kez birlikte uçtular

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu