Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin adı Pendik’te yeni açılan spor kompleksine verildi

SPOR KOMPLEKSİ ADINI ŞAMPİYONDAN ALDI

Spor kompleksine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye boks tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Busenaz Sürmeneli'nin adı verildi. Törende duygusal anlar yaşanırken şampiyon Sürmeneli: "Türk adına birinci olmak yakışırdı ve şampiyon olarak bayrağımızı en yukarı taşıdım, dualarınız sayesinde. Tesise ismimi vererek beni gururlandırdınız, teşekkür ederim. İleride çocuklarıma gösterebileceğim bir yer oldu burası." dedi. Açılış sonrası olimpiyat şampiyonu tesiste yer alan kum torbasında hünerlerini gösterdi.

'GENÇ YAŞTA ADININ BİR TESİSE VERİLMESİ ÇOK BÜYÜK GURUR'

Sürmeneli'nin öğrendiği her şeyde payı olduğunu dile getirdiği antrenörü Cahit Süme, Busenaz için "Bu ülke çok şeyi hak ediyor. Biz sizle ve Busenaz'la birlikte ağladık. Bu ülkeye altın madalyalı bir sporcu kazandırmak için çok dua ettim." ifadelerinde bulundu. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi ise "Kadının gücünü ve neler başarabileceğini gösterdi Busenaz. Genç yaşta adının bir spor kompleksine verilmesi de çok gurur verici." diyerek şampiyonu alkışladı. Katılımcılar kurdele kesimi sonrasında kompleksi gezdi.

SPOR KOMPLEKSİNDE NELER VAR?

2 bin 326 metrekare alana sahip olan spor kompleksinde fitness salonu, pilates salonu, masa tenisi ve basketbol sahası yer alıyor.