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Giriş Tarihi: 28.9.2021 12:38 Son Güncelleme: 28.9.2021 12:40

Piyasa değeri 215 bin lira

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Piyasa değeri 215 bin lira

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında dur ikazına uymayan bir aracın takibi sonucu bir kişi gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 215 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Doğu illerinden Batı illerine Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapabilecek şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda dur ikazına uymayarak kovalamaca neticesinde yakalanan araçta ve güzergahta yapılan aramada, toplam 34 Kilo 750 gram ağırlığında olan 215 bin lira değerinde 625 adet Captegon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile alakalı A.S isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmasından ardından A.S. uyuşturucu madde ticareti suçundan adli Savcılığa sevk edildi.

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Piyasa değeri 215 bin lira
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