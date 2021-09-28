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Giriş Tarihi: 29.9.2021 00:53

Polisten kaçan sürücü kaza yaparak öldü

AA
Polisten kaçan sürücü kaza yaparak öldü

Kütahya'da polisten kaçarken kaza yapan ve ilk tespitte başından vurulduğu için hayatını kaybettiği değerlendirilen şüphelinin, kaza nedeniyle öldüğü tespit edildi

Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, polislerin geldiğini gören zanlı, otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Olay yerine ulaşan ekipler, Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün öldüğünü tespit etmişti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın tavanında mermi nedeniyle oluştuğu tahmin edilen delik olduğu görülmüş, ilk tespitlere göre, sürücünün başındaki yaranın mermiden kaynaklandığı değerlendirilmişti.

Ekipler, sağlık görevlileriyle yaptıkları incelemede yaranın trafik kazası sonucu oluştuğunu belirledi.

Ceset, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Polisten kaçan sürücü kaza yaparak öldü
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