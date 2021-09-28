‘Sadece delil karartma değil, cinayete iştirak var’

Muğla
'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27), boğarak öldürdükten sonra varile koyup yakan ve beton döktüğü iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Cemal Metin Avcı
, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. duruşmasına, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin'in de katıldığı duruşmada, Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve eski eşi Eda Karagün hakkında 'Suç delillerini gizledikleri' gerekçesiyle hazırlanan ek iddianamenin, ana dava ile birleştirilmesine karar verildi. Birleşen dosyada suçtan zarar gören Pınar Gültekin'nin annesi ve babası şüphelilerden şikâyetçi oldu. Duruşmaya sanık olarak katılan Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı, vahşetin yaşandığı bağ evine gittiklerini kabul ederken, suçlamaları reddetti. Duruşma 1 Kasım'a ertelendi.
'DELİLLER ORTADA'
SABAH'a konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, sürecin başından beri caninin yalnız olmadığını söylediklerini belirterek, "Neticede söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin ve ortağının içtiği sigaranın izmaritleri, Pınar'ın öldürüldüğü varilde bulundu. Biz sadece delil kararttıklarını değil cinayete de iştirak ettiklerini söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. 6 mahkemedir boşuna gidip, geliyoruz" dedi.