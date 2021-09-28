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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:47 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:49

Sokak cinayetine tahrik indirimi!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Sokak cinayetine tahrik indirimi!

İstanbul, Beyoğlu'da cinayetle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin davada karar çıktı. Olayda 20 yaşındaki Enes Peker'i öldürdüğü belirtilen Güven Başören'e önce müebbet hapis cezası verildi. Başören'in cezası, haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 10 yıla düşürüldü. Başören ayrıca, diğer tutuklu sanık Berat Kadıoğlu'nu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, yine haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berat Kadıoğlu ise üç kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplamda 22,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker, başından vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin hem müşteki hem sanık olan 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu jandarma görevlilerince getirildi. Diğer tutuklu sanık Güven Başören ise video konferansla cezaevinden duruşmaya bağlandı. Tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ve Berkay Bal ile avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

2 SANIĞA CEZA, 7'SİNE BERAAT

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu'nu Güven Başören, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir diğer tutuklu sanık Güven Başören'e ise Enes Peker'i kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verildi. Başören'in cezası, haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 10 yıla düşürüldü. Başören ayrıca, Berat Kadıoğlu'nu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, yine haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle, 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Başören'e verilen cezada haksız tahrikin derecesinin göz önüne alındığı belirtildi.

Diğer müşteki sanıklar Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Berkay Bal, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş beraat etti.

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Sokak cinayetine tahrik indirimi!
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