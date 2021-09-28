Sokak cinayetine tahrik indirimi!

Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker, başından vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin hem müşteki hem sanık olan 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu jandarma görevlilerince getirildi. Diğer tutuklu sanık Güven Başören ise video konferansla cezaevinden duruşmaya bağlandı. Tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ve Berkay Bal ile avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

2 SANIĞA CEZA, 7'SİNE BERAAT

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu'nu Güven Başören, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir diğer tutuklu sanık Güven Başören'e ise Enes Peker'i kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verildi. Başören'in cezası, haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 10 yıla düşürüldü. Başören ayrıca, Berat Kadıoğlu'nu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, yine haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle, 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Başören'e verilen cezada haksız tahrikin derecesinin göz önüne alındığı belirtildi.

Diğer müşteki sanıklar Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Berkay Bal, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş beraat etti.