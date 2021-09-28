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Giriş Tarihi: 28.9.2021 18:25 Son Güncelleme: 28.9.2021 18:31

SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla - Datça’da hissedildi

SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla - Datça’da hissedildi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem başta Muğla olmak üzere, merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça açıklarında saat 18:13'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - EGE DENİZİ'NDE 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ege Denizi'nde meydana gelen son dakika depreminin detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ


DEPREMİN KONUMU

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SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla - Datça’da hissedildi
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