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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:05 Son Güncelleme: 28.9.2021 08:06

Son dakika haberi | Yunanistan'da deprem meydana geldi! AFAD'dan deprem açıklaması

Son dakika haberi | Yunanistan’da deprem meydana geldi! AFAD’dan deprem açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Yunanistan'da bir deprem meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi: Yunanistan'da dünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasını yaptı.

Dün de; Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurmuş, AFAD'ın aıklamasına göre ise deprem 5.7 şiddetinde gerçekleşmişti.

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Son dakika haberi | Yunanistan'da deprem meydana geldi! AFAD'dan deprem açıklaması
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