Süt banyosu davasında tanık dinlendi

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir süt toplama merkezinde geçtiğimiz yıl ekim ayında bir çalışanın süt tankerinde banyo yapması ve bu anların başka bir çalışan tarafından kayda alınarak sosyal medyada yayınlanması olayının ardından başlayan yargılama süreci Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Süt tankında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kaydederek yayınlayan Uğur Turgut'un Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3. duruşmasında tanıklar dinlendi.

"TEMİZLİK TANKERİNİN İÇERİSİNE 5 LİTRE SÜT ARTIĞI KOYDULAR"

Duruşmada tanık olarak dinlenen o dönem ki firma çalışanı Mustafa Coşkun şunları söyledi: "İşe gireli 10 gün kadar olmuştu. Uğur oranın sorumlu müdürü gibiydi. O gün akşam Emre'ye hadi çıkalım dedi. Emre işim var dedi. Uğur da o sıra başka bölümdeydi. Temizli tankeri içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm. Gerisini bilmiyorum. Ancak biz onun içerisine temizlik yapmak için su ve dezenfektan koyuyoruz. İşimiz bitince de döküyoruz. Herhangi bir şekilde süt tankerlerine içerisine koyma gibi yada başka bir yerde kullanma gibi bir durum söz konusu değildir" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında süt toplama merkezinde süt banyosu yapan çalışanların videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, ekipler firmanın faaliyetine son vererek 13 bin 934 lira idari para cezası kesmişti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki arkadaş, 6 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İki arkadaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve iki arkadaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.