Tefecilik ve yağma operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'sine ev hapsi, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 9 zanlı serbest bırakıldı.

Olayla ilgili; Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 19 tüfek kartuşu, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ve kasada içerisinde 5 adet bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirilmişti.