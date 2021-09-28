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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:17

Tefecilik ve yağma operasyonunda 6 kişi tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Tefecilik ve yağma operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen tefecilik ve yağma suçlarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'sine ev hapsi, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 9 zanlı serbest bırakıldı.

Olayla ilgili; Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 19 tüfek kartuşu, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ve kasada içerisinde 5 adet bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirilmişti.

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Tefecilik ve yağma operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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