Trabzon’da oğlu ile kamyonetle uçuruma yuvarlanan baba öldü, oğlu kurtuldu

Olay yerine gelen Jandarma,AFAD ve Trabzon büyükşehir belediye ekipleri, 100 metrelik uçuruma indiğinde babasıyla birlikte yaşanan kazada kamyonetten fırlayan 10 yaşındaki Buğra Öztel'i sağ olarak buldu. Kamyonetten 10 metre aşağı kısımda ise bulunan kamyonet sürücüsü Gökhan Öztel'in hayatını keybettiği belirlendi.Kazada hayatını kaybeden Gökhan Öztel'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, sağlık durumu iyi olan 10 yaşındaki oğlu Buğra Öztel ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemeleri sürdüğü belirtildi.