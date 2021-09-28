Trabzon’da oğlu ile kamyonetle uçuruma yuvarlanan baba öldü, oğlu kurtuldu

Kaza dün gece saatlerinde Trabzon'un Of ilçesine bağlı Güresen mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Güresen mahallesinden ilçeye doğru oğlu ile 34 GUV 04 kamyonetiyle seyir halinde olan Gökhan Öztel,direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.Olayı duyan mahalle sakinleri 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Jandarma,AFAD ve Trabzon büyükşehir belediye ekipleri, 100 metrelik uçuruma indiğinde babasıyla birlikte yaşanan kazada kamyonetten fırlayan 10 yaşındaki Buğra Öztel'i sağ olarak buldu. Kamyonetten 10 metre aşağı kısımda ise bulunan kamyonet sürücüsü Gökhan Öztel'in hayatını keybettiği belirlendi.Kazada hayatını kaybeden Gökhan Öztel'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, sağlık durumu iyi olan 10 yaşındaki oğlu Buğra Öztel ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemeleri sürdüğü belirtildi.