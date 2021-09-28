Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.9.2021 18:20 Son Güncelleme: 28.9.2021 18:21

Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede avgaya döndü. Çevredeki vatandaşlar ikilinin kavgasını ayırırken, bir süre sonra silahını alarak kavga ettiği emlakçının önüne gelen Hüseyin Avni B., iş yerine rastgele ateş açtı. O sırada bölgede bulunan Cem Karaca başından vuruldu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'taki bir emlakçının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işletmesi bulunan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Bir süre sonra silahını alarak tekrar emlakçının önüne gelen Hüseyin Avni B. isimli kişi, işyerine rastgele ateş etmeye başladı. O esnada çevrede bulunan Cem Karaca (29) isimli kişi, tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Başına aldığı kurşun ile yere yığılan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda silahla başından vurularak ağır yaralanan Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Cem Karaca(29) hayatını kaybetti. Etrafa kurşun yağdıran Hüseyin Avni B., isimli kişi polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma sonrası silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı kavgada sokakta bulunan park halindeki araçlarda zarar görürken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, silahlı kavgada ağır yaralanan Cem Karaca'nın işletmeciler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken kurşunun hedefi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA