Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'taki bir emlakçının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işletmesi bulunan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Bir süre sonra silahını alarak tekrar emlakçının önüne gelen Hüseyin Avni B. isimli kişi, işyerine rastgele ateş etmeye başladı. O esnada çevrede bulunan Cem Karaca (29) isimli kişi, tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.