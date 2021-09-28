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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:56

Trafik ekiplerinden 448 motosiklet sürücüsüne ceza

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trafik ekiplerinden 448 motosiklet sürücüsüne ceza

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri 25-26 Eylül’de 46 noktada motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. 448 motosiklet sürücüsüne ceza kesilirken, 15 motosiklet ise trafikten men edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Eylül tarihlerinde kentin 46 noktasında denetim gerçekleştirdi. 70 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 324 motosiklet sürücüsü durdurulurken yapılan kontrollerde, 448 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Cezaların 249'unun kask takılmaması nedeniyle kesildiği bildirilirken 15 motosiklet de trafikten men edildi.



Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "İzmir trafik birimleri olarak vatandaşlarımızın trafikte huzur ve güven ortamı içerisinde hareket edebilmeleri adına denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" sözlerine yer verildi.

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Trafik ekiplerinden 448 motosiklet sürücüsüne ceza
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