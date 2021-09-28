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Giriş Tarihi: 28.9.2021 18:24 Son Güncelleme: 28.9.2021 18:34

Tuğba Anlak cinayetinde karar!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Tuğba Anlak cinayetinde karar!

Tuğba Anlak, yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından kızının gözü önünde silahla başından vurularak katledildi. Anlak cinayetine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında açılan davada, karar çıktı. Tutuklu sanık Murat Uslu hakkında 25 yıl hapis cezası verildi.

Olayın yaşandığı 31 Temmuz 2019'da Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip Tuğba Anlak'ı 6 yaşındaki kızının gözü önünde darp etmiş, başından silahla yaralamıştı. Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.


HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış ve tutuklanmıştı.Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta 2019'da yaşam savaşını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için "kasten öldürme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, sanık Mustafa Ünver ve kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaada sanık Murat Uslu ile maktüle Tuğba Anlak arasında tartışma yaşandığı, sanığın bir el ateş ederek maktüleyi öldürdüğünü ifade etti. Mütalaada, ölüme neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek isabet ettiği, ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.

CEZASI BELLİ OLDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada tutuklu sanık Murat Uslu'ya son sözü soruldu. Uslu, ''Ben kasten hareket etmedim. Daha önce bahsettiğim gibi silahı elimde tuttuğum sırada bilmediğim bir sebeple Tuğba benim koluma vurduğu için silah patladı. Ortaya çıkan durumdan dolayı pişmanım'' dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Uslu'ya 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına ve diğer sanıkların beraatına karar verdi.

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Tuğba Anlak cinayetinde karar!
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