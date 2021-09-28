Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin Maldivleri “Sulu ada” Rus turistlere kaldı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 21:46

Türkiye’nin Maldivleri “Sulu ada” Rus turistlere kaldı

MEHMET AL MEHMET AL
Türkiye’nin Maldivleri “Sulu ada” Rus turistlere kaldı

Okulların açılması ve turizm sezonunun sona doğru yaklaşmasıyla Antalya’da yerli turistlerin yerini Rus turistler aldı. Suyunun berraklığından dolayı Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan ve Antalya Adrasan’da bulunan Sulu Ada ise son zamanlarda Rus turistlerin göz bebeği oldu.

Türkiye'de Rusların en çok tercih ettiği ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ve lüks otelleriyle doğayla iç içe konaklama imkanı sunuyor.



Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan ve Antalya Adrasan'da bulunan Sulu Ada ise son zamanlarda Rus turistlerin göz bebeği oldu. Adını adada bulunan tatlı su kaynaklarından alan Sulu Ada'ya Adrasan koyundan her gün hareket eden teknelerle ulaşılabiliyor. Dik kayalıklar ve iki kumsalın bulunduğu, şnorkelli dalışa uygun ada yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.



Uzun yıllardır "Yakamoz07" isimli teknesiyle adaya hem yerli hem yabancı turist taşıyan kaptan Beyhan Atalay, okulların açılmasıyla birlikte yerli turist sayısında önemli bir düşüş olduğunu söylüyor. Bunun yerine eşi Ümran Atalay'la birlikte teknede ağırladıkları misafirlerin artık daha çok Rus turistlerden oluştuğunu kaydeden Beyhan kaptan, Adrasan koyundan yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan adaya ilk kez gelen turistlerin, doğal güzellik karşısında büyük hayranlık yaşadığını ve bir gelenin muhakkak tekrar geldiğini dile getiriyor. Ayrıca tekne turları sırasında ikram ettikleri yemeklerle turistlere Türk mutfağını da tanıttıklarını kaydeden Beyhan Kaptan, sezonun özellikle Ruslar için Kasım'a kadar sürdüğünü ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin Maldivleri “Sulu ada” Rus turistlere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA