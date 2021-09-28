Türkiye’nin Maldivleri “Sulu ada” Rus turistlere kaldı





Uzun yıllardır "Yakamoz07" isimli teknesiyle adaya hem yerli hem yabancı turist taşıyan kaptan Beyhan Atalay, okulların açılmasıyla birlikte yerli turist sayısında önemli bir düşüş olduğunu söylüyor. Bunun yerine eşi Ümran Atalay'la birlikte teknede ağırladıkları misafirlerin artık daha çok Rus turistlerden oluştuğunu kaydeden Beyhan kaptan, Adrasan koyundan yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan adaya ilk kez gelen turistlerin, doğal güzellik karşısında büyük hayranlık yaşadığını ve bir gelenin muhakkak tekrar geldiğini dile getiriyor. Ayrıca tekne turları sırasında ikram ettikleri yemeklerle turistlere Türk mutfağını da tanıttıklarını kaydeden Beyhan Kaptan, sezonun özellikle Ruslar için Kasım'a kadar sürdüğünü ifade etti.