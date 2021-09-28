Ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko’dan muhteşem konser

Kültür sanatın kalbi, sanatın ve sanatçının dostu Üsküdar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığıyla Üsküdar'da atmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinliklerle İstanbullular için buluşma adresi olan Üsküdar, yeni sezonda da bu özelliğini korumayı sürdürüyor. 2021- 2022 Kültür ve Sanat Sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, sezon açılışını dünyaca ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko konseri ile yaptı.



EVGENY GRİNKO PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ



30 milyondan fazla izlenen 'Valse' adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran, kısa sürede adını dünyaya duyuran genç piyanist ve davulcu Evgeny Grinko konseri için Üsküdarlılar ve çeşitli semtlerden gelen binlerce İstanbullu konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Konser saati geldiğinde ise Harem Meydanı olağanüstü bir performansa tanıklık eden muhteşem bir şölen alanına dönüştü.





GRİNKO: "BENİM İÇİN MÜZİK DUYGULARIN DİLİDİR"



Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe olarak "Benim adım Evgeny Grinko, işte benim arkadaşlarım" diyerek selamlayan sanatçı, müziğin evrenselliği hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Müzik evrensel bir dildir. Kendi aramızda bir dili konuştuğumuzda içinde anlam ifade eden kelimeler kullanıyoruz ama hiçbiri notaların anlamına sahip değil. Bu tıpkı bir yabancı dil gibi, ne demek istediğini anlarsın ama başkasına anlatamazsınız. Benim için müzik duyguların dilidir ve müziğe herkes duygularıyla anlam yükler."



Evgeny Grinko, geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sergilediği sahne performansına, piyano dışında gitarda ve davuldaki hünerlerini de ekledi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Rus piyanist, 'Valse', 'Epilogue', 'Carousel', 'Faulkner's Sleep', 'Field', 'Once Upon A Time', 'Prologue', 'Noir', 'Winter Sunshine' ve 'Serenade' gibi bestelerini icra etti. Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.



Harem Meydanını 40 bine yakın müziksever ve dev sahne platformuyla muhteşem bir şölene dönüştüren konser, Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Alana giremeyen çok sayıda kişi ise konseri kurulan dev ekranlardan izledi.



'DERİNLİKLİ BİR KÜLTÜR SANAT SEZONU OLACAK'



Konser öncesi sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen dünyaca ünlü böylesine önemli bir müzisyeni Üsküdarlılarla buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Üsküdarlıları zengin bir kültür sanat sezonunun beklediğini belirtin Türkmen şöyle konuştu: "Üsküdarlılar, aziz İstanbullular, sevgiler gençler, değerli sanatseverler dünyanın önde gelen müzisyenlerinden Evgeny Grinko konserimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandemi sebebiyle planladığımız birçok konser ve etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Ama alınan önlemler sonucunda artık yavaş yavaş bir araya gelmeye, özlem gidermeye başladık. Üsküdar bugüne kadar hep sevginin, kardeşliğin, huzurun şehri oldu. Bunun yanın da sanatın kültürün, müziğin ve birbirinden renkli etkinliklerin de merkezi olmayı başardı. . 2021-22 kültür ve sanat sezonumuzu şimdi muhteşem bir konserle açıyoruz. Bu yıl İstanbulluları Üsküdar'da konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu olağanüstü bir kültür-sanat sezonu bekliyor. Resimden heykele, sanat atölyelerinden konserlere, kitaptan ufuk açan söyleşilere kadar tüm alanlarda Üsküdarlılar sanata ve kültüre doyacaklar. Nevmekanlar başta olmak üzere birbirinden güzel mekanlarda kültür ve sanat etkinliklerine yer vereceğiz. Bu yıl Üsküdarlıları dolu dolu ve aynı zamanda derinlikli bir kültür ve sanat sezonu bekliyor. Tüm Üsküdar ve İstanbullularla bu etkinliklerde buluşmayı heyecanla bekliyoruz."





YENİ KÜLTÜR- SANAT SEZONU EKİM AYINDA NELER OLACAK?



Üsküdar her sezon olduğu gibi bu dönem de konserden söyleşiye, sempozyumdan tiyatroya geniş bir yelpazede, birbirinden özel mekânlarda kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kemal Sayar ve Erol Göka ile 13 Ekim Çarşamba Nevmekân Sahil'de insan ruhunun derinliklerindeki güzellikler keşfedilecek.



CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİNİ RAFET EL ROMAN VERECEK



Rafet El Roman'ın sahne alacağı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Konseri ile 28 Ekim Perşembe günü unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacağız. Kültür mevsiminin başladığı Ekim ayında Türkiye'nin en uzun soluklu akademik etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 11. Kez düzenlenecek Üsküdar Sempozyumu ile 15-16-17 Ekim tarihlerinde Üsküdar'ın mimariden sanata, edebiyattan arkeolojiye zengin mirası Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir kez daha ortaya konulacak.



CHEF ÖMÜR AKKOR LEZZETLER SUNACAK



Şef Ömür Akkor'un 'Anadolu'nun Binlerce Yılı'ndan günümüze kadar ulaşan beslenme serüvenini gözler önüne sereceği özel etkinlik ise 12 Ekim Salı Nevmekân Selimiye'de yani yüzlerce yıllık tarihi Selimiye Hamamı'nda katılımcıları zamanda lezzetli bir yolculuğa davet edecek. 'Kitap Söyleşileri'ne 14 Ekim Perşembe konuk olacak olan Bahadır Yenişehirlioğlu ile kitap kokuları eşliğinde unutulmaz bir edebiyat sohbeti gerçekleştirirken, 21 Ekim Perşembe Prof. Dr. Kürşat Demirci ile Göbeklitepe'nin mistik dünyasını tanıyarak tarihi yeniden okuyacağız.