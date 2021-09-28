Vali Tavlı’nın talimatıyla yurt sorunu çözüldü

Tüm yurt çapında Başkan Erdoğan’ın çağrısı üzerine yetkililer harekete geçti. Yurt sorununu çözmek için adımlar attı. Turizmin gözdesi Bodrum’da, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatıyla öğrencilerin yurt sorunu çözüldü.
Tüm yurt çapında Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine yetkililer harekete geçti. Yurt sorununu çözmek için adımlar attı. Gözde turizm merkezi Bodrum'da da üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunu Muğla Vali Orhan Tavli'nin talimatıyla çözüldü.
Bodrum'da üniversite eğitimini gören gençlerin, konaklama ve yurt ihtiyacını karşılamak için Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Uygulama Oteli, bu eğitim öğretim yılında öğrenci yurdu olarak tahsis edildi.