Zanlıdan pişkin savunma: Ceza alırsam eşim de zarar görür

İstanbul Zeytinburnu
'nda ayrılmak istediği eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ragıp Canan, duruşmada, "Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır" dedi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, SEGBİS ile bağlandı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Sanık Ragıp Canan'ın 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Söz verilen sanık Ragıp Canan, "Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.