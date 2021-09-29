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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:11

14 gün boyunca yanmıştı, şimdi fidanlar yükseliyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
14 gün boyunca yanmıştı, şimdi fidanlar yükseliyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, geçtiğimiz yıl Gelibolu İlçesi Ilgardere mevkiinde çıkan yangınının ardından küllerinden yeniden yeşertilen sahada incelemelerde bulundu. Milyonlarca çam fidanının toprakla buluştuğu sahayı gezen Demirci,  "Ormanlar bizlere geçmişten miras değil, gelecek nesillerin emaneti. Ormanlarımızın yok olmasına asla izin vermeyiz” dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Ilgardere mevkiinde geçtiğimiz yıl çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş; 107 arazöz, 13 dozer, 2 amfibik uçak, 20 helikopter ve 472 personelle 19 saatte söndürülmüştü.

783.2 hektarlık alanı küle çeviren 14 gün süren yangının ardından hemen harekete geçen ekipler sahayı kısa sürede fidan dikilir hale getirdi.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangının ardından yeniden ağaçlandırılan sahada incelemelerde bulundu.

TARİHİN EN HIZLA BÜYÜYEN YANGINI

Birçok köyü de tehdit eden İlgardere yangınında rüzgarın da etkisiyle bu kadar kısa sürede tarihin en hızla büyüyen yangınıyla karşı karşıya kaldıklarının hatırlatan Demirci, "O gün çok şükür yangını köylerimize ulaşmadan söndürmeyi başardık. 80 yıllık ağaçların gözümüzün önünde küle dönmesi inanın bizim için en büyük acı. Çünkü gözümüz gibi baktığımız o ağaçların ne zorluklarla büyüdüğünü biz çok iyi biliyoruz." dedi.

"BUNU DİLLENDİRMEK VİCDANSIZLIK"

Yanan sahaların imara açılacağını dillendirmenin çok yanlış olduğunu altını çizen Demirci konuşmasını şöyle tamamladı:

"Anayasamızın ormanlarımızla ilgili düzenlemeler getirilen 169. maddesinde: 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz' denilmekte. Bu anayasa ile tescillenmiş. Bunun üzerinden algı oluşturmak isteyenlere karşı İlgardere Ormanı bir cevaptır."

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14 gün boyunca yanmıştı, şimdi fidanlar yükseliyor
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