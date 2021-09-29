28 bin 892 vaka, 239 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 356 bin 661 kişiden 28 bin 892'sine Kovid
- 19 tanısı konulurken, 239 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70.98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86.45 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya paylaşımda "(Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?) Kovid-19 toplam vaka sayısı
, bugün 28 bin 892 yeni vakayla 7 milyon 95 bin 580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım" ifadelerini kullandı. ANKARA