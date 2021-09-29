Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaktadır. Bu kapsamda; Ekim ayına kısa bir süre kala vatandaşlar "28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" sorularının yanıtları hakkında bilgiler.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.