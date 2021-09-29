4 ayda 4 İETT otobüsü yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı İETT
otobüsleri yanmaya devam ediyor. İBB yönetiminin tüm inkarlarına rağmen 15 Mayıs- 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Sarıyer
, Ataşehir
, Küçükçekmece
ve Gaziosmanpaşa
'da belediye araçlarının alevlere teslim olduğu ortaya çıktı. İşte 4 yanan otobüslerden bazıları:
15 Mayıs 2021 Sarıyer: Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsü yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
25 Temmuz 2021 Ataşehir: Ataşehir'de seyir halindeki otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.
14 Ağustos 2021 Küçükçekmece: Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
10 Eylül 2021 Gaziosmanpaşa: Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangını itfaiye güçlükle söndürdü.
İBB SÖZCÜSÜ, "YANAN OTOBÜS YOK" DEMİŞTİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun
, sosyal medyada yayınlanan yanan otobüs görüntüleri hakkında açıklama yaparak, "Bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok" iddiasında bulunmuştu.