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Giriş Tarihi: 29.9.2021

4 ayda 4 İETT otobüsü yandı

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4 ayda 4 İETT otobüsü yandı

İBB yönetimi inkar etse de yanan otobüslere hergün bir yenisi daha ekleniyor. Resmi açıklamalara göre, son 4 ayda İETT’ye ait 4 otobüs, yolcuların gözleri önünde alevlere teslim oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri yanmaya devam ediyor. İBB yönetiminin tüm inkarlarına rağmen 15 Mayıs- 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Sarıyer, Ataşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye araçlarının alevlere teslim olduğu ortaya çıktı. İşte 4 yanan otobüslerden bazıları:
15 Mayıs 2021 Sarıyer: Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsü yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
25 Temmuz 2021 Ataşehir: Ataşehir'de seyir halindeki otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.
14 Ağustos 2021 Küçükçekmece: Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
10 Eylül 2021 Gaziosmanpaşa: Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangını itfaiye güçlükle söndürdü.

İBB SÖZCÜSÜ, "YANAN OTOBÜS YOK" DEMİŞTİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada yayınlanan yanan otobüs görüntüleri hakkında açıklama yaparak, "Bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok" iddiasında bulunmuştu.

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4 ayda 4 İETT otobüsü yandı
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