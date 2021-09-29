Açık cezaevi izinleri uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.