Adana’da dehşet: Kaçırdıkları adamın eşinden fidye istediler!

Şüpheliler, Bilal D.'nin eşi Elmas D.'yi telefonla arayıp, "Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL'yi ya da altın getireceksin" dedi. Elmas D.'nin, şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin ve Bilal D.'nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.'yi de kurtardı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.