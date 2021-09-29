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Giriş Tarihi: 29.9.2021 23:48

Aile içi kavgada dehşet! Baba mezara, oğlu hapse gitti

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Aile içi kavgada dehşet! Baba mezara, oğlu hapse gitti

Malatya'da aile içi kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın 21 yaşındaki oğlu tutuklanırken, eşi ve kızı serbest bırakıldı.

Yeşilyurt İlçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan aileye ait ikamette meydana gelen olayda, K.I. (44) ile eşi E.I. arasında yaşanan tartışamaya çocukları Y.I. ile B.I.'da müdahil oldu. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan baba Kenan Ilgar, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kenan Ilgar'ın hayatını kaybetmesi üzerine eşi E.I. ile kızı Y.I. ve oğlu Buğra I.ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızı serbest bırakılırken, Buğra I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aile içi kavgada dehşet! Baba mezara, oğlu hapse gitti
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