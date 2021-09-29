Anadolu’nun en eski lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda

Türkiye ve dünyadaki 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti sunan BTA' nın Anadolu mutfağının lezzetlerini günümüze taşıyan markası 'Tadında Anadolu' Ömür Akkor'la işbirliği yaptı.Akkor'un yüzlerce yıllık tarifleri aslına uygun bir şekilde sunduğu 'The Oldest Cuisine in Anatolia' İstanbul Havalimanı'nda açıldı.





Açılış törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Tum İçTur İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Dönmez, BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, şef Ömür Akkor ve havalimanında görev yapan kurumların temsilcileri katıldı.

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, 10 yıl önce Anadolu'nun kültür mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak amacıyla 'Tadında Anadolu' markasını kurduklarını belirerek 60'dan fazla şehirden, geleneksel yöntemlerle üretilen ürünleri ve aslına uygun tarifleri misafirleri ile buluşturduklarını söyledi

MUTFAĞIMIZI DÜNYAYA TANITACAĞIZ



Şeflerin, üreticilerin, gıda topluluklarının çabalarıyla yerel ve geleneksel mutfakların tüm dünyada önem kazandığına dikkat çeken Cesur, "Mutfağın arkeolojiyle, antropolojiyle, tarihle ilgisini kurarak bir kaşif gibi çalışan Ömür Akkor, son dönemde Türkiye'den çıkan en önemli şeflerden biri. Değerlerimiz ve amaçlarımızın uyuşması bu işbirliğini beraberinde getirdi. İstanbul Havalimanı'nda mutfağımızı ve kültürümüzü çok daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya tanıtacağımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.





25 YILDIR ANADOLU'NUN HİKAYESİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM



Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'yi karış karış gezip kazı çalışmalarına katılarak ve araştırma yaparak Anadolu'nun hikayesini anlatmaya çalıştığını ifade eden şef Ömür Akkor ise "Yemek bu topraklarda bin yıllardır kültürün en önemli taşıyıcılarından biri. İnsanlık tarihinin başlangıcına giden bir coğrafyada yaşıyoruz ve her gün yeni bilgiler ediniyoruz. Bu zengin tarihe ve yemeklere ait herhangi bir tarifi unuttuğunuzda kültüre ait çok önemli bir nüansı da kaybediyorsunuz. BTA ile yaptığımız işbirliği sayesinde İstanbul Havalimanı'nda Anadolu'nun yemek kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmak için çalışacağız" diye konuştu