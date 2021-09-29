Annelerin destekçisi Esen Bebe’den yeni iş birliği

ANNE ADAYLARI ESEN BEBE İLE SAĞLIKLI GEBELİK YAŞIYOR

Esen Bebe projesi kapsamında, Esenler'de ikamet eden anne adaylarına, hamileliklerinin 28. haftasından başlayarak, bilinçli bir anne olmalarını desteklemek için Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi iş birliği ile "Anne Oluyorum" eğitimleri düzenliyor. Projeye katılan tüm anne adaylarına 'Anne Oluyorum' eğitimleri de verilmeye başlandı.

ANNE ADAYLARI İÇİN "ANNE OLUYORUM" EĞİTİMLERİ

"Anne Oluyorum" eğitimleri ile annelere hamilelik ve lohusalık döneminde, bebeklerine ise 6. ayına kadar, ücretsiz ve kapsamlı bir anne-bebek desteği veriliyor. "Anne Oluyorum" eğitimleri her ayın ilk cumartesi günü başlayarak, 4 hafta sürüyor. Sadece cumartesi günleri olan eğitimler; pandemi nedeni ile anne adaylarının sağlıkları göz önüne alınarak, Zoom üzerinden 12.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor.