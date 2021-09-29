Ayakkabı sektörü ihracatı bu fuarla uçacak

Tasarımı, kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla dünya ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Türk ayakkabı sanayi, AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda 65'inci kez bir araya geliyor. Ayakkabı sanayinin ihracatına çok büyük katkıları olan fuarın, özellikle pandemi döneminde durağanlaşan global ayakkabı ticaretini tekrar hareketlendirmesi hedefleniyor. AYMOD Fuarı'nda, kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonları sergileniyor.

Türkiye'nin yanı sıra özellikle yakın coğrafyasının ayakkabı tedarikini gerçekleştirdiği fuara uluslararası ayakkabı sanayi de yoğun ilgi gösteriyor. 12 bin 827 yabancı alıcının aylar öncesinden online bilet aldığı fuar, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeden ziyaretçileri misafir ediyor.

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan AYMOD, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan önlemler eşliğinde organize ediliyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği, T.C Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

AYAKKABI İHRACATINA ÇOK BÜYÜK DESTEKLER VERİYORUZ

Fuar ile Türk ayakkabı sanayinin ihracatına önemli katkılar sağlayacaklarını dile getiren CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman; "AYMOD fuarımızda dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini ağırlıyoruz. Fuarda, dünya ayakkabı modasına yön veren 1.000'in üzerinde markanın ürünlerini sergiliyoruz. Çok sayıda ülkeden alım heyetlerinin geldiği fuar, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi özellikle yakın coğrafya ülkelerinin ayakkabı ihtiyacını karşılıyor. Fuarda gerçekleşen B2B ikili iş görüşmelerinin neredeyse tamamı ticaret anlaşmaları ile sonuçlanıyor" dedi.