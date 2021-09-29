Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başına şişeyle vurulan Rus turist hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.9.2021 17:12

Başına şişeyle vurulan Rus turist hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Başına şişeyle vurulan Rus turist hayatını kaybetti

Muğla Fethiye’de erkek arkadaşının başına şişeyle vurduğu Rus Tatyana Fedorova otel odasında hayatını kaybetti.

Muğla Fethiye'de Ölüdeniz'de tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rus İ.S, odadaki şişeyi Federova'nın başına vurdu. Kadınla gece boyu kalmaya devam eden Sazanova olaydan yaklaşık 18 saat sonra kız arkadaşını öldürdüğünü ve odada cansız olarak bulunduğunu otel yönetimine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başına şişeyle vurulan Rus turist hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA