Başına şişeyle vurulan Rus turist hayatını kaybetti

Muğla Fethiye'de Ölüdeniz'de tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rus İ.S, odadaki şişeyi Federova'nın başına vurdu. Kadınla gece boyu kalmaya devam eden Sazanova olaydan yaklaşık 18 saat sonra kız arkadaşını öldürdüğünü ve odada cansız olarak bulunduğunu otel yönetimine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.