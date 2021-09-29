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Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:07

5 ilde ele geçirildi! İşte o tarihi eserler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
5 ilde ele geçirildi! İşte o tarihi eserler...

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 bin 829 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul, Balıkesir, Sivas, Tekirdağ ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda; Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemleri, Roma Dönemi ile Bizans Dönemi'ne ait olan ve yasa dışı yollarla ülkemiz dışına çıkarılmaya çalışılan 5 bin 829 parça tarihi eser ele geçirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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5 ilde ele geçirildi! İşte o tarihi eserler...
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