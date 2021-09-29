5 ilde ele geçirildi! İşte o tarihi eserler...

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul, Balıkesir, Sivas, Tekirdağ ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda; Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemleri, Roma Dönemi ile Bizans Dönemi'ne ait olan ve yasa dışı yollarla ülkemiz dışına çıkarılmaya çalışılan 5 bin 829 parça tarihi eser ele geçirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.