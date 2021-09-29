Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BİNTED personeli ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üzerinden bir süredir kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kasıtlı algılara, Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birini hayata geçirerek cevap verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü
, BİNTED Genel Müdürlüğü, BURULAŞ Genel Müdürlüğü, Kültür A.Ş. şirketi ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası arasındaki 2021-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. İlgili sözleşme, Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şantiyesi alanındaki törenle imzalandı. Törene, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci
, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan
, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BINTED Genel Müdürü Nurcan Kırçova
, Hizmet İş Sendikası
Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, çok sayıda belediye yöneticisi ve personel katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı alana alkışlar arasında giren Başkan Aktaş'a işçiler çiçek verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aylardır titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Bursa'nın her bir köşesinde yardıma ve hizmete ihtiyacı olan herkese Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaz kış demeden emek verdiğini belirten Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, BINTED, BURULAŞ ve Kültür A.Ş. şirketleriyle Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerini hem tarafların hem çalışanların memnuniyetiyle sonuçlandırdıklarını ifade etti. Bursa'nın Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yaptığımız her işte aldığımız teşekkürler aslında Bursa'nın hayırsever ve çalışanlarına yapılmaktadır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı beraber yapacağız. Bütünşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle hizmet alanımızın sınırları il sınırları olarak belirlendi. Şehre hizmet eden başta Hikmet Şahin
ve Recep Altepe
olmak üzere tüm yöneticilere de teşekkür ediyorum. Bu kervan ilelebet devam edecek. Yeter ki şehrin her bir köşesine hizmet götürmeyi dert edinen ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını düşünen anlayış olsun. 21 Daire Başkanlığımıza bağlı 72 Şube Müdürlüğü'müzde ve bunlarla birlikte BESAŞ, BURULAŞ, BURFAŞ, BINTED, Bursa Kültür A.Ş., BURKENT, Jeotermal A.Ş., Tarım AŞ, ve BUSKİ şirket ve kuruluşlarımızda toplam 12.868 personelimiz var. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 5.117 TL'YE YÜKSELDİ
SÖZLEŞMENİN detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, toplam 6140 çalışanımızı kapsayan sözleşmenin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren 36 ay süre ile yapıldığını hatırlattı. Çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışı öngördüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Son dönemde ücret artışı enflasyon +1 refah puanı olarak uygulanacak. Toplu iş sözleşmesi ile en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5.117,00 TL'ye yükseltildi. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. Çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış oldu" diye konuştu.