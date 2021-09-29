Bursa’da kanlı olay: Genç kadın sevgilisini bıçakladı!

Mutfaktan bıçak alan Nezahat A., Kadir D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir D.'yi kanlar içinde bulan ekipler, olay yerine sağlık ekibi istedi.