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Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da asansör kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 12:03

Diyarbakır'da asansör kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı!

DHA
Diyarbakır’da asansör kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı!

Diyarbakır'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.D. tarafından silahla vurulan M.B.'nin (56) tedavisi sürüyor. Kurşunlardan birinin de H.İ'nin (17) göğsünü sıyırıp geçtiği olayın ardından kaçan M.D. ise aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B. ile komşusu M.D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aynı sokakta bulunan iş yerine giden M.B., burada M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşma sırasında M.D.'nin açtığı ateşte H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

GİDECEĞİ YERLERE OPERASYON YAPILDI

Olay ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran, güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, ulaştığı bilgiler doğrultusunda tespit edilen iş yerleri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyonlar düzenledi.
M.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır'da asansör kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı!
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