Eski eşine dehşeti yaşattı! ’Bu sigara bitene kadar öleceksin’

'ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise "Ben kuaförde Nihan Atay'ın yanında çalışıyorum. Nihan'ın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihan'ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan 'Hayır' cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan'ı bıçakladı. Ramazan, 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim' dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112'yi arayarak, durumu bildirdik" dediği ortaya çıktı.