Eski spor bölge müdürü evinde ölü bulundu

Kocaeli İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak üzerinde bulunan Gazi Apartmanı'nın 3. Katında yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Şen (75) evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre; eşi ve 2 çocuğu İstanbul'da yaşayan, kendisi İzmit'te tek başına oturan Kemal Şen'e ulaşamayan ve uzun süre haber alamayan ve aynı zamanda komşusu olan yeğeni, eve giderek kendisini kontrol etmek istedi.
Eve giren yeğeni, Kemal Şen'i koltuk üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis konu ile ilgili çalışma başlatırken, Kocaeli büyükşehir olmadan önce, 1990'lı yıllarda İzmit Gençlik Spor Bölge Müdürlüğü, İzmit Atatürk Spor Salonu Sorumlusu ve 2000'li yıllarda Kocaelispor Voleybol Şubesi'nde görev yaptığı öğrenilen Şen'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.