Eski spor bölge müdürü evinde ölü bulundu

Kocaeli İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak üzerinde bulunan Gazi Apartmanı'nın 3. Katında yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Şen (75) evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre; eşi ve 2 çocuğu İstanbul'da yaşayan, kendisi İzmit'te tek başına oturan Kemal Şen'e ulaşamayan ve uzun süre haber alamayan ve aynı zamanda komşusu olan yeğeni, eve giderek kendisini kontrol etmek istedi.