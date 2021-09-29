Esnaf kavgasında 1 kişiyi öldürdü: Öfkeliydim, hatırlamıyorum

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesinde işletmesi bulunan Hüseyin Avni B. (57), çevrede bulunan bir esnaf arasında tartışma yaşadı.

Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Bir süre sonra silahını alarak tekrar bölgeye gelen Hüseyin Avni B, işyerine rastgele ateş etmeye başladı. O esnada çevrede bulunan Cem Karaca (29) isimli vaatandaş tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Göğsünden aldığı kurşun ile yere yığılan Cem Karaca kaldırıldığı hastada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Hüseyin Avni B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce de Hüseyin Avni B'nin, Karaca ile tartışma yaşadığı, olay esnasından da orada bulunmasından dolayı tartışmanın büyüdüğü iddia edildi. Gözaltına alınan Hüseyin Avni B. emniyette veridği ilk ifadesinde tartışmada esnafların hakaretine uğradığı ve darp edildiğini ileri sürdü. Hüseyin Avni B, darbın ardındna öfkelenerek evinden tabancasını aldığını anlatırken sonrasında neler olduğunu hatırlamadığını iddia etti.

Hüseyin Avni B.'nin emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.