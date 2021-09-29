Faciaya ramak kala

İstanbul Sultangazi
'deki 50
. Yıl mahallesinde, 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları Mehmet Rasim D
. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis, Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında yaşanan anlaşmazlık ve tehditler nedeniyle Mehmet Rasim D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten vatandaşlar, uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen kendilerini rahatsız eden Mehmet Rasim D.'nin hayatlarını kâbusa çevirdiğini anlattı. Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza
, "Her zaman gelip binaya zarar veriyor. Eğer müdahale etmemiş olsaydım belki bütün kolonları kesecekti. Can güvenliğimizi tehlikeye attı. Zemin katın kendisinin olduğunu söylüyor. Daha önce binada bir dairesinin bulunduğunu öne sürerek, yıkım kararı aldı. Bu bina 20 yıldır böyle harabe halde. Belediyeden buranın mühürlenmesini istiyoruz" dedi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Bina sakinlerinden Mehmet Yılmaz
ise, "Bu adamla 15 yıldır sorun yaşıyoruz. Binada kendisine ait bir dairenin olduğunu, tapusunun olduğunu söyleyip gelip sürekli olarak bizi burada rahatsız ediyor. Haftanın 7 gününün 3 gününü karakolda geçiriyorum. Bize karşı ölüme kasıt var. Artık huzurum kalmadı. 17 numaralı dairenin tapusu olduğunu ve kendisine ait olduğunu söylüyor. Ama binada 17 daire yok. 15'nci dairede oturan eniştemin onun dairesini işgal ettiğimi söyledi. 5 kez bilirkişi gönderdi. Her defasında mahkeme eniştemi haklı bularak, dairenin enişteme ait olduğu kararını verdi. Bu sefer yanlış daire olduğunu söyleyerek, benim oturduğum dairenin kendisine ait olduğunu ifade ederek, benden davacı oldu" diye konuştu. Şaban Küçük
de, "Hiçbir kanun ve kural dinlemeden, kimseye sormadan gelip kolonları kesiyor. Eğer müdahale etmezsek belki de bu bina şu anda çökmüş olacak, bir sürü de insan ölmüş olacaktı" dedi. Mehmet Rasim D. ve 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.