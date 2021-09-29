Gaziantep’te 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışmıştılar! Bu kez de kurşun yağdırdılar





'BENİ KAÇIRMAK İSTEDİLER'



B.N.A. ise 13 Eylül günü okul çıkışında kendisini takip edip araca bindirmek isteyen kişilerle ilgili şikayette bulunduklarını söyledi. Olay sırasında çok korktuğunu anlatan B.N.A., "Okul çıkışında bir aracın beni takip ettiğini hissettim. Yolumu değiştirdim ama beni babama götüreceklerini söyleyerek arabaya bindirmek istediler. Korkup kaçtım ve bir esnafa sığındım. Babamı arayıp durumu anlattım. Babam geldiğinde onlar gitmişti. Polise gidip şikayetçi olduk. Sonra bize saldırdılar ve korktuğum için okula gidemiyorum. Bizi korkutan bu olayın çözülmesini istiyorum" dedi.