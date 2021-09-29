Göksu İmamoğlu’nun iddialarını ifşa etti

*Ulaşımdan eğitime, temel ihtiyaçlardan İstanbul halkının konforuna kadar her alanda ibretlik bir "askıda belediyecilik" örneği sergiliyordu!

AK Parti olarak yeni yönetimin meclise getirdiği tekliflerden sadece yüzde 2'sine hayır oyu verdiklerinin altını çizen Göksu, "Bu teklifler ise temel prensiplerimize ters düşen uygulamalardı. CHP'nin diğer tüm tekliflerine, yani meclise getirdikleri tekliflerin yüzde 98'ine evet oyu verdik. AK Parti ya da CHP demeden, belediye yönetimini İstanbul halkına hizmet götürmesi için teşvik ettik" diye konuştu.